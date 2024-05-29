ビデオセミナー硝子体手術 トップサージャンの極意を学ぶ

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商品詳細
「ビデオセミナー硝子体手術トップサージャンの極意を学ぶ」網膜硝子体手術研究会定価:￥16000#網膜硝子体手術研究会#本#自然／医療・薬学・健康中古で購入しました。元々、持っていたのもあり出品させていただきました。DVDもついています。再生して確認はしておりません。見る限り書き込みなどなくいい状態だと思います。よろしくお願いします。
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