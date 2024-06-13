ヘブライ語聖書対訳シリーズ　詩編　Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ 3冊セット　ミルトス

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ヘブライ語聖書対訳シリーズ32詩編Ⅰ(1~50編)33詩編Ⅱ(51~100編)34詩編Ⅲ(101~150編)ミルトス・ヘブライ文化研究所編Ⅰ汚れ・変色・焼け・書き込み2ページ有りⅡ下部全体的にシミ有り ヨレ有りかなり古いものですので、ダメージが有りますが読む分には支障ないと思います現在入手困難で希少な3冊セットですバラ売りはしていません#古書#宗教#キリスト教#カトリック◼コメント、ご購入前にプロフィールご一読下さいますようお願い致しますm(__)m