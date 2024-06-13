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ARABIA（の歴史と作品集）
商品番号 G63812312326
商品名

ARABIA（の歴史と作品集）
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,824 円
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商品詳細

「176-」と記入されているので、恐らく通貨マルッカ時代のヘルシンキ古書店で購入したものだと思います。「ARABIAの歴史」的趣の本で、当時の貴重な写真や作品等で構成されています。モノクロページが多いですがカラーページもあり。巻末にはアラビアのロゴの変遷や歴代デザイナーのサインなど、マニアや研究者には興味深い内容です。言語はフィンランド語、スウェーデン語、英語の並列表記です。写真でわかる通り外装はボロボロで背表紙も取れてしまっていますが、中ページは比較的綺麗です。169ページ。#ARABIA#アラビア作品集#フィンランド#デザイン#カイ・フランク
http://narcologia.ru/goods/stage17197.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose234440.html
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