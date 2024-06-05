サンダー ex sar

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商品詳細
素人目では大きな傷や白かけなどありませんが神経質な方、完美品をお求めの方は御遠慮ください！トラブル防止のため、画像を見てご納得頂けた場合にご購入ください。宜しくお願い致します！以下検索用ポケモンカード、ポケカ、CHR、まとめ売り、汎用カード、ポケモンカード、25th、フュージョンアーツ、ミュウ、未開封、sr、プロモ、リザードン、box、ボスの司令、リーリエ、旧裏面、ポケモンカードゲーム、gx、まとめ、未開封、引退、psa、ピカチュウ、ひかる、ミュウツー、高騰デッキシールド超爆インパクト 烈空のカリスマ ウルトラムーンフルメタルウォールダブルブレイズ ジージーエンド スカイレジェンド ミラクルツイン ドリームリーグウルトラフォース 迅雷スパーク オルタージェネシスタッグオールスターズソードシールド ソード\u0026シールド VMAXライジング シャイニースターv、仰天のボルテッカー、伝説の鼓動、ムゲンゾーン、爆炎ウォーカー、反逆クラッシュ、白銀のランス、漆黒のガイスト、イーブイヒーローズ、蒼空ストリーム、摩天パーフェクト、Vmaxクライマックス、スターバース、U、R、RR、RRR、TR、SR、UR、HR、PR、AR
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