○ビンテージ バイオリン 鈴木政吉No.5【希少】 [#440 ...



2023年最新】鈴木政吉 バイオリン no.5の人気アイテム - メルカリ



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ビンテージ バイオリン 鈴木政吉(MASAKICHISUZUKI)No.5です。家族が購入しましたが、使う機会もなく出品します。私は、バイオリンに詳しくなく、細かなご質問は回答できないことをご了承願います。かなり前に家族が、新品で購入し、このバイオリンで演奏をしていました。家族は、戦前の京大オーケストラ部に所属し、バイオリン奏者でしたので（当時、朝比奈隆氏も所属）、このバイオリンの手入れは、入手時から数年前まで十分にしていたと思います。私は、バイオリンが弾けないので、音出しは未確認です。【出品】①バイオリン 鈴木政吉(MASAKICHISUZUKI)No.5全長：約66cm使用による小さなキズ、汚れがあります。②弓（メーカー不明）毛の傷みがあります。③ハードケース（メーカー不明）当時からの使用で、キズ、汚れ、傷みがあります。カギのキーはありません。また、取っ手は破損しています。【注記】かなり前のバイオリンで長期保管であること、また年代物であることをご理解いただける方にご購入をお願いいたします。【梱包】バイオリンをハードケースに入れてプチプチパックを包んで発送いたします。