SnowMan 素顔4

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ジャニーズJr./素顔4SnowMan盤〈2020年3月31日までの期間生産限定盤・3枚組〉素顔4SnowMan盤DVDDVD3枚全て揃っています。ポストカード付き外袋あり(自宅保管の為外袋のみ汚れ傷あり)収録内容Disc1「ジャニーズJr.8.8祭り～東京ドームから始まる～」ライブ本編Disc2「SnowManLIVE2019～雪manintheshow～」横浜アリーナ公演ライブ本編Disc3「SnowManLIVE2019～雪manintheshow～」横浜アリーナ公演ドキュメント映像#SnowMan#snowman#スノーマン#素顔4#ジャニーズJr#岩本照#深澤辰哉#渡辺翔太#宮舘涼太#阿部亮平#佐久間大介#向井康二#目黒蓮#ラウール新品未開封ですが、特典の状態の確認のため開封致しました。DVD本体の動作確認はしておりません。素人保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。また、希望であればコンサートや舞台の落下物もお付けいたします。お気軽にコメントお待ちしております。--------------------「ジャニーズJr./素顔4ジャニーズJr.盤〈2020年3月31日までの期間生産限定盤・2枚組〉」ジャニーズJr.19年ぶりとなるライヴ・ドキュメント映像作品『素顔』シリーズ第4弾。2019年8月に行なわれたジャニーズJr.の東京ドーム公演の模様を映像化。ジャニーズJr.総勢300人による、フレッシュで色鮮やかなライヴ・パフォーマンスを収録。