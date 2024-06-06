FINAL FANTSY Echoes of TimeニンテンドーDS 同梱版

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。コレクション放出の為出品致します。暗所にて保管していた為超美品です。正面右上にヘコミあります。未使用、未開封の為動作確認していない旨、御理解願います。スクウェア・エニックスNINTENDODSFFCCエコーズ・オブ・タイムCCエディションcolor:WHITEゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#スクウェア・エニックス#ファイナルファンタジー#エコーズオブタイム
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