YAMAHA ARIUS YDP-161 美品　（ピアノ）

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ヤマハ YDP-161/2011年製｜中古電子ピアノ

【YAMAHAYDP-161】 ヤマハ電子ピアノ『ARIUS』娘の為に2013年に新品で購入しましたが、ほぼ使用せず、現在至ってます。年数は経っていますが、とても状態は良いです。出品するにあたり、動作確認済みです。・キーカバー開閉スムースです。・譜面台動作スムースです。・電源スイッチ問題ありません。・全ての鍵盤の音しっかり出ます。・鍵盤不良ございません。・デモ曲全て稼働します。・メトロノーム稼働問題ありません。・音量調節問題ありません。・ペダル動作問題ありません。・ガタ付き等はございません。【仕様】・YAMAHA電子ピアノARIUSYDP-1612012年製・鍵盤：88鍵盤グレードハンマー（GH）鍵盤・色:ダークブラウン・椅子有り(ダークブラウン)・幅1357mm・高さ815mm(969mm譜面台建てた場合)・奥行き422mm【配送について】購入後、配送の手配・費用負担は、ご購入者様にてお願いいたします。梱包から対応をしていただける業者をご手配いただきますよう、お願いいたします。【返品不可】返品は一切お受けできませんのでご了承ください【付属品】-ピアノカバー-椅子カバー(カバーだけで１万８千円で買いました）【注意事項】 かなりの美品ですが、2012年製の中古品 という事を、ご理解の上ご購入下さい。 几帳面な方等、中古品を理解できない方は ご購入をお控え下さい。住所：埼玉県、さいたま市、見沼区#ピアノ#電子ピアノ#楽器#YAMAHA#ピアノ未使用種類...電子ピアノ