FF7 リバース　非売品　POP レア

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商品詳細
FFⅦREBIRTH箱型POPです。組み立てたサイズは約27cm×17cm×3cmです。未組立のまま折れ対策と水濡れ対策をして発送いたします。#ファイナルファンタジー#クラウド#ザックス#セフィロス
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