キムジウン　ポップアップ　トレカ　2週目

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商品詳細
ZB1ZEROBASEONEゼベワン ゼロベースワン 特典トレカ ジウンポップアップ POPUP5万ウォン以上購入時の特典トレカです。現地にて購入スリーブ+硬質ケース+防水対策をして発送します。海外製品の為、初期傷等はご了承下さい。即購入可能です。+100円で匿名配送に変更可能ですので、コメントにて購入前にお申し付けください。
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