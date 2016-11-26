BANDAI WonderSwan本体、Color本体

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商品詳細
BANDAIWonderSwan本体（箱付き）、Color本体（箱・取扱説明書付き）、共に動作確認済み。付属品ヘッドフォン付きアダプタ、専用カートリッジ6枚（LASTALIVE、リング∞、TERRORS、うずまき、たねをまく鳥、語楽王TANGO）、専用カートリッジホルダー1箱ゲーム本体とゲームソフト、全て動作確認済みです。すぐに遊べます。美品です。
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