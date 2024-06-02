ポケカ　おじょうさま　SR

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商品詳細
裏面下に極小の白かけあります。カードの状態は画像でご確認下さい。状態を気にする方や完美品をお求めの方のご購入はご遠慮下さい。カードの状態は画像をよくご確認し、納得した方のみご購入をよろしくお願いします。気になる点がある方や確認したいことがある方は気軽にコメントして頂ければ幸いです。画像追加や文章で可能な限り対応させて頂きます。商品が届いてからのクレーム及び返品は対応できませんのでご了承下さい。
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