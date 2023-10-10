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【新品未開封】NEOGEO mini ネオジオミニ インターナショナル 海外版
商品番号 U87928089239
商品名

【新品未開封】NEOGEO mini ネオジオミニ インターナショナル 海外版
ブランド名 エスエヌケイ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封品NEOGEOminiINTERNATIONALネオジオ・ミニインターナショナル※海外版ですのでパッケージや説明書は英語表記になります。ゲーム内の言語選択に日本語は入っていません。メーカー保証書添付用レシートあり(2023.10.10〜)収録タイトルー覧1.ザ・キング・オブ・ファイターズ195/2,ザ・キング・オブ・ファイターズ'97/3.ザ・キング・オブ・ファイターズ198/4.ザ・キング・オプ・ファイターズ2000/5.ザ・キング・オブ・ファイターズ2002/6.真サムライスピリッツ/7.サムライスピリッツ天草降臨/8.サムライスピリッツ等スペシャル／9.・狼伝説SPECIAL/10.リアルバウト換伝説／11.蟹狼MARKOFTHEWOLVES/12.ワールドヒーローズパーフェクト/13.風袋スーパータッグバトル／14.脂虎の挙／15.幕末浪漫第二希月華の対士／16.NINJAMASTER'S~新王然法!～/17.メタルスラッグ/18.メタルスラッグ2/19.メタルスラッグX/20.メタルスラッグ3/21.メタルスラッグ4/22.メタルスラッグ5/23.キング・オブ・ザ・モンスターズ/24.キング・オブ・ザ・モンスターズ2/25.ショックトルーパーズ/26.ショックトルーパーズセカンドスカッド／27.戦国伝承2001/28.マジシャンロード/29.ラギ/30.ロボアーミー/31.クロスソード/32.ミューテイション・ネイション/33.ファイヤースープレックス／34.プレイジングスター/35.ラストリゾート/36.ゴーストパイロット/37.トッププレイヤーズゴルフ/38.得点王/39.フットボールフレンジー／40.ジョイジョイキッド外形寸法／質量W108mmxD135mmxH162mm/390g付属品電源ケーブル(2m/TypeC)※ACアダプターは含みません接続端子HDMI端子(TV出力用)、ヘッドホン端子、外部コントローラー端子×2液晶サイズ3.5インチ他商品おまとめ購入で割引致します
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