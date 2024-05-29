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SONY PlayStation3 ソフト付☆FFⅩⅢライトニング限定デザイン
商品番号 E55424157443
商品名

SONY PlayStation3 ソフト付☆FFⅩⅢライトニング限定デザイン
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS3ファイナルファンタジーⅩⅢ同梱版モデルです！動作確認、初期化済。〈販売内容〉・箱・ライトニングデザインの本体・ファイナルファンタジーⅩⅢソフト・コントローラー・コントローラーのコンセント・電源コンセント1度プレイしたあと保管していましたが、年月が経っているため、やや色褪せなどがあります。美品をお求めの方は御遠慮下さいm(__)mご質問があればお気軽にコメントください！☆☆☆☆☆☆SONYPlayStation3CEJH-10008color:キャラクタゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY☆☆☆☆☆
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