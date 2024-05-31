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美品 アーマードコア6 ARMORED CORE VI コード未使用
商品番号 K22435204546
商品名

美品 アーマードコア6 ARMORED CORE VI コード未使用
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS4ソフト、アーマードコア6の中古品となります。新品を購入して一度だけ読み込ませました。購入時の外装シュリンクをかけて保管していたので傷・汚れ等見当たらず綺麗な状態です。特典コードは未使用です。無料でPS5版へアップグレードできます。恐れ入りますが値下げ交渉はご遠慮下さい。プチプチに包んでゆうパケットでお送りします。「PS4ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」定価:￥7900#ゲーム#アクション#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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