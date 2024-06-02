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【美品】BlueBIRD SL-コンデンサーマイク
商品番号 B89964221439
商品名

【美品】BlueBIRD SL-コンデンサーマイク
ブランド名 ブルーバードブルバード
特別価格 税込 9,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLUEBIRDSL高音域が特徴的です。購入後二回使用しましたが、自分の声に合わなく他を使用することにしたのでほぼ新品です！コンデンサーマイク本体純正ショックマウント箱(赤いやつ)です！
http://narcologia.ru/goods/seamless987429.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless342459.html
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