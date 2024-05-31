翌日までに発送　内部清掃メンテ済み　クリアブルー 　任天堂６４本体セット　0８

◽プロフィール必読です即購入可能◻動作確認済み商品でございます 箱付きですがかなりダメージあります画像でご確認ください 本体 内部清掃メンテナンス致しました コントローラー 内部清掃メンテナンスいたしました 本体コントローラー共に黄ばみ色あせ使用感あります 画像のものが全てになります。◽新品ではないです、神経質な方との取引はお断りしております。※値下げ不可、即削除または即ブロックします＃任天堂＃ゲーム＃ニンテンドー64本体セット＃Nintendo６４本体セット1980



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