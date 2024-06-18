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- 【新品未使用】パターンメーキングの基礎 : 体格・体型・トルソー原型・アイテム原
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商品詳細
「パターンメーキングの基礎:体格・体型・トルソー原型・アイテム原型・デザインパターン・グレーディング」小野喜代司#小野喜代司#小野_喜代司#本#生活／家事※未使用の実物大パターン（型紙）が付属します。文化服装学院文化ファッション大学院大学文化学園大学立体裁断ファッションデザインパターンメーキング洋裁【状態】新品未使用品です。目立った傷や汚れ等はございませんが、一度、人の手に渡った中古品であることをご理解の上、ご検討ください。完璧を求める方はご購入をご遠慮ください。写真にてご判断ください。
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