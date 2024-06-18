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極美品　任天堂 ニンテンドー3DS 　ミスティピンク
商品番号 D24483247282
商品名

極美品　任天堂 ニンテンドー3DS 　ミスティピンク
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！●商品任天堂ニンテンドー3DS　ミスティピンク　●商品状態極美品　目立つ傷や汚れなどございません。細かい傷や汚れも見当たりません。液晶部分も傷や汚れはございません。画面ヤケもありません。付属品も含め、全て袋に入った状態で保管しております。外箱もきれいです。ARカードは未開封です動作確認済です。動きもスムーズです。あくまでも中古品になります。神経質な方はお控えください。●セット内容・ニンテンドー3DS・専用タッチペン　・専用充電台・専用充電器・ARカード　未開封になります。・外箱内箱・説明書など・SDメモリーカード　●発送について送料は無料です。プチプチで梱包して箱がキズつかないように丁寧に発送します。何か気になる点がございましたらご購入に前にご遠慮なくメッセージ下さい。できる限りすぐに返信致します。#ds#3ds#ニンテンドー#任天堂#ゲーム#本体#ゲームソフト#動作品#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DSニンテンドー3DSミスティピンクブランド：任天堂ニンテンドー3DSセット内容：本体のみ色：ピンク系パッケージ種類：通常版
http://narcologia.ru/goods/protein361934.html
http://narcologia.ru/goods/protein725134.html
http://narcologia.ru/goods/approximate499820.html
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