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新製品】6月1日発売！YAMAHA「P-125」展示しております♪｜島村楽器 ... 新製品】6月1日発売！YAMAHA「P-125」展示しております♪｜島村楽器 ...

種類···電子ピアノ21年製●商品状態こちらの商品は中古品のため塗装の擦れ等使用感はありますが、通常使用には問題なく、まだまだ使用できる状態の商品になります。キズは写真⑤⑦⑧⑨⑩を確認下さい。写真⑩は下側が譜面台裏のキズになります。返品時のすり替え防止の為シリアルナンバーを画像で保存させていただいてます。●付属品譜面台、電源ケーブル、ペダル(M-AUDIOSP-2)●梱包方法プチプチ、ダンボール、巻ダンボール、ラップ等状況に応じ梱包させていただきます。梱包前は簡易清掃とアルコール除菌行います。●発送1日から2日の間で発送するよう心掛けてますが仕事の関係上3日4日掛かる場合もございます。こちらはあくまで中古品になり、素人検品の為小さいキズ等見逃し有ります。ご了承ください。。よろしくお願いします。