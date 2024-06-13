ゲームボーイカラー（美品）ポケモン新品電池交換済みカセット ACアダプタ

只今週末お値下げ中です！ゲームボーイカラー（美品）動作確認済みかなりの美品ですが多少の傷はあります。箱や説明書などはありません。ポケットモンスター金銀赤緑黄青クリスタルセット新品電池交換済みゲームボーイシリーズ専用ACアダプタ電池を入れなくても操作可能です。中古品になりますので傷汚れに神経質な方は購入お控え下さい。①ゲームボーイソフト ポケットモンスター赤②ゲームボーイソフト ポケットモンスター緑③ゲームボーイソフト ポケットモンスター青④ゲームボーイソフト ポケットモンスター金⑤ゲームボーイソフト ポケットモンスター銀⑥ゲームボーイソフト ポケットモンスター黄（ピカチュウ）⑦ゲームボーイカラー専用 ポケットモンスタークリスタルバージョン電池交換済み#ゲームボーイカラー #ポケモンポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#NintendoNintendoゲームボーイカラークリアパープル