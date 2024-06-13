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ゲームボーイカラー（美品）ポケモン新品電池交換済みカセット ACアダプタ
商品番号 H30184873037
商品名

ゲームボーイカラー（美品）ポケモン新品電池交換済みカセット ACアダプタ
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 3,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

只今週末お値下げ中です！ゲームボーイカラー（美品）動作確認済みかなりの美品ですが多少の傷はあります。箱や説明書などはありません。ポケットモンスター金銀赤緑黄青クリスタルセット新品電池交換済みゲームボーイシリーズ専用ACアダプタ電池を入れなくても操作可能です。中古品になりますので傷汚れに神経質な方は購入お控え下さい。①ゲームボーイソフト　ポケットモンスター赤②ゲームボーイソフト　ポケットモンスター緑③ゲームボーイソフト　ポケットモンスター青④ゲームボーイソフト　ポケットモンスター金⑤ゲームボーイソフト　ポケットモンスター銀⑥ゲームボーイソフト　ポケットモンスター黄（ピカチュウ）⑦ゲームボーイカラー専用　ポケットモンスタークリスタルバージョン電池交換済み#ゲームボーイカラー　#ポケモンポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#NintendoNintendoゲームボーイカラークリアパープル
http://narcologia.ru/goods/financier65660.html
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