美品！　　　ファミコンソフト　北斗の拳！！

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。状態が非情によく中古品ですが美品です。外箱もしっかりしていますし、耳もしっかり残っています。コレクターの方にも満足して頂けるのではないでしょうか。注意点すり替え防止の為返品はできませんので写真、またはコメント等で疑問や質問などをお寄せください。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/traverse170026.html
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