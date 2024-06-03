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New3DS LL メタリックブルー
商品番号 C85677639276
商品名

New3DS LL メタリックブルー
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 12,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは新品購入してちょこっと触って初期設定して飾っていた自宅コレクション用の綺麗な3DSです。付属品は画像確認お願いしますSDカードだけ抜いてます。新品みたいに綺麗ですか新品では無いので、ほんの僅かな軽微な傷等は御理解くださいm(__)m
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