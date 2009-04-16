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プレイステーション3 クラウドブラック　訳あり
商品番号 P26167969978
商品名

プレイステーション3 クラウドブラック　訳あり
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

プレイステーション3本体のみになります。ディスクを読み込むことが出来ません。その他の機能は動作確認済みです。
http://narcologia.ru/goods/troupe947411.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring226996.html
http://narcologia.ru/goods/composite571054.html

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