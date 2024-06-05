[綺麗]NEWニンテンドー3DS LL メタリックブルー

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商品詳細
表面と背面には若干細かいキズやスレがありますが、綺麗な状態です。上下画面は綺麗な状態です。ボタンやスライドパッドは程度良好です。動作確認済みで良好です。本体、SDカード、充電器のみとなります。※タッチペン、箱は付属しません。アルコールにて簡易掃除済み、即購入OKです。緩衝材で梱包してネコポスで発送致します。
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