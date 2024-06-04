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ENHYPEN ジョンウォン 直筆サイン
商品番号 B78328765429
商品名

ENHYPEN ジョンウォン 直筆サイン
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年の対面サイン会でジョンウォンにサインしてもらったものになります。サインページのみ切り離して発送します。※TOの名前は黒ペンで塗りつぶして発送しますお値下げ不可×即購入OK！※素人保管、海外製品のため初期スレ等がある場合がございますのでご了承いただける方のみご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。
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