緑黄色社会　「NICE TO MEET YOU?? 」　サイン入り

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緑黄色社会のCDNICETOMEETYOU??サイン入りです。販売開始当初、ライブハウスで購入し、その場でサインをいただきました。暗所で保管しておりましたが、今緑黄色社会が大好きでファンの方にお譲りしたいと思います。CDは一度PCに取り込んだだけなので、美品です。帯やミニポスター兼歌詞カードも全て付いています。リョクシャカアルバムシングルEPpinkblueActorSINGALONGサマータイムシンデレラwhiterabbitミチヲユケブレス陽はまた昇るからLITMUSアーユーレディーずっとずっとずっとたとえたとえ結証夏を生きるShoutBabysabotage想い人幸せ溢れた水の行方リトルシンガーADORE★検索用アルバムシングルEPグッズバンドTシャツバンTタオルラバーバンドラババンロッキンジャパンフェスティバルメトロックラブシャサマーソニックサマソニライジングサンフジロックモンバスナンバーショットメガベガスブレアフェスデッドポップフェスティバルサタニックカーニバルミリオンロック百万石音楽祭京都大作戦ビバラロック荒吐ロックノットフェスラッシュボールラシュボワイルドバンチROCKINJAPANFESTIVALMETROCKSWEETLOVESHOWERSUMMERSONICRISINGSUNFUJIROCKMONSTERbaSHNUMBERSHOTHAZIKETAMAZARETREASURE05XMEGAVEGASBLAREFESTDEADPOPFESTIVALSATANICCARNIVALVIVALAROCKARABAKIROCKFESTKNOTFESTRUSHBALLWILDBUNCHFESTCOUNTDOWNJAPAN0123456789