ポケモンカード カエデ sr PSA10

即購入可能です。値下げは原則行なっておりません。PSA鑑定品、GEMMT10評価の商品となります。自引きして鑑定まで行なっているワンオーナー品となります。発送時は濡れや破損が発生することのない様梱包を行い、ゆうゆうメルカリでの発送を行います。ジェムミント10



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