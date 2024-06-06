新訂版　不動産取引における契約不適合責任と説明義務

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商品詳細
新訂版 「不動産取引における契約不適合責任と説明義務売主、賃貸人および仲介業者の責任」渡辺晋定価:￥9000書籍に書き込み等ございません。なお、申し訳ございませんが、商品価格の値下げには応じておりませんので、あらかじめご承知おき下さい。よろしくお願いいたします。#渡辺晋#渡辺_晋#本#社会／法律
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不動産取引における契約不適合責任と説明義務 新訂版 | 株式会社 ...
大成出版社/新刊図書詳細情報
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不動産取引における契約不適合責任と説明義務
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1． はじめに 2． 契約不適合責任の主要論点の整理と確認
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1． はじめに 2． 契約不適合責任の主要論点の整理と確認