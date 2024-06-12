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LPS little pet shop バーチャルペット　タートル　亀　レア
商品番号 E52413289792
商品名

LPS little pet shop バーチャルペット　タートル　亀　レア
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みです。英語表記です。たまごっちのようなゲームになります。傷、汚れあります。即購入OKです。土日祝日の発送はしていません。
http://narcologia.ru/goods/response313442.html
http://narcologia.ru/goods/septet795019.html
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