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新品★STAR OF WISH 豪華盤(CD+Blu-ray Disc3枚組)
商品番号 F65322558032
商品名

新品★STAR OF WISH 豪華盤(CD+Blu-ray Disc3枚組)
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,660 円
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商品詳細

国内正規品の新品未開封品です。「STAROFWISH(豪華盤)」CD+3Blu-rayEXILE（エグザイル）定価:￥8,228#EXILE#CD#DVD付#邦楽#エグザイル通算11枚目のアルバム。“EXILEFRIDAY”と題して2018年2月から6ヵ月連続で第1金曜日に配信リリースしているシングル6曲ほか、日清食品「カップヌードル」CMソング「HeadsorTails」などを収録。曲目リストディスク：11.PARTYALLNIGHT~STAROFWISH~2.Melody3.MyStar4.TurnBackTimefeat.FANTASTICS5.Awakening6.STEPUP7.HeadsorTails8.STYLEof24karats9.24karatsGOLDSOUL10.UPSIDEDOWN11.AMAZINGWORLD12.Ki・mi・ni・mu・chu13.Joy-ride~歓喜のドライブ~14.浪漫の地球ディスク：2MusicVideo集他1.HeadsorTails(MusicVideo)2.STYLEof24karats(MusicVideo)3.24karatsGOLDSOUL(MusicVideo)4.UPSIDEDOWN(MusicVideo)5.AMAZINGWORLD(MusicVideo)6.Ki・mi・ni・mu・chu(MusicVideo)7.Joy-ride~歓喜のドライブ~(MusicVideo)8.PARTYALLNIGHT~STAROFWISH~(LyricVideo)9.Melody(LyricVideo)他、全17曲ディスク：31.EXILEPRIDEディスク：41.EXILEPRIDE
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