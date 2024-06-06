ファーストラヴ 豪華版('21「ファーストラヴ」製作委員会)中村倫也 〈2枚組〉

「ファーストラヴ豪華版('21「ファーストラヴ」製作委員会)〈2枚組〉」北川景子/中村倫也/堤幸彦定価:￥7,480#北川景子#中村倫也#堤幸彦#Bluray#Blu_ray#ブルーレイ#日本映画島本理生の小説を、ヒットメイカーの堤幸彦監督が北川景子を主演に起用して映画化したサスペンス・ミステリー。女子大生による父親殺害という衝撃事件に、公認心理師の女性が迫るが、自らの過去と対峙することに……。被って購入してしまったので出品します。購入したままシュリンクも開けていません。◎即購入可です。



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