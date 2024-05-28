坂庭省悟　Hobo's Lullaby

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商品詳細
EACによる動作確認済み付属品は写真で御確認ください。梱包と発送時に動画撮影してます。商品説明ブックレットに、ブックレット止めの跡があります。ディスクに目立つ傷が２郡ありますが、動作に問題ありません。
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