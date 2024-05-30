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商品詳細
発行されてから15年以上経っている本で、最後のページに少しだけうっすら汚れがありますが、その他は破れ等なく綺麗な本です。複雑な刺繍の仕方がたくさん丁寧に説明されてます。「A～Zスモック刺しゅう」〔成田明美〕定価:￥2500#〔成田明美〕#本#生活／家事中古品ですのでご理解いただける方に。
http://narcologia.ru/goods/sucrose327940.html
http://narcologia.ru/goods/displease970731.html
http://narcologia.ru/goods/providence458694.html
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スモック刺繍 A～Zの通販 by kikikiede's shop｜ラクマ
A～Zスモック刺しゅう
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