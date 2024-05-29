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ローリングサンダー2
商品番号 J63712180988
商品名

ローリングサンダー2
ブランド名 バンダイナムコエンターテインメント
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ローリングサンダー2」#ゲーム#アクション#メガドライブ#Other写真の通り、起動確認してますが、動作保証やバックアップ等の保証はできかねます。状態と付属品は写真でご確認ください。★★中身のすり替え入れ替え防止の為返品対応等はできかねます。ご理解の上ご購入おねがいします。★★中古の割にはきれいだと思いますが個人の長期自宅保管品です。新品同様の品質を求める方にはご購入をおすすめしません。
http://narcologia.ru/goods/waveform45817.html
http://narcologia.ru/goods/seamless839929.html
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