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説明「ひきこまり吸血姫の悶々1〜12巻」りいちゅ/小林湖底#りいちゅ#小林湖底#本#日本文学／小説・物語状態[必ず読んで下さい。]未開封ですが、12巻の上側に最初からシワが有りました。詳しくは写真をご確認下さい。また、初期キズ等が気になる方は写真をご確認下さい。また、店舗特典はありません。配達に関して濡れ防止の為にビニール包装をします。また、メルカリ便で配達依頼予定です。以上です。よろしくお願いいたします。