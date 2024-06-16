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商品詳細
8月の埼玉公演にて一度使用してます。箱は畳んで、電池は抜いて発送致します。即購入⭕️値下げ❌初期キズ等ご理解ください。神経質な方はご遠慮ください。緩衝材に包んで発送致します。三代目JSOULBROTHERSfromEXILETRIBE
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