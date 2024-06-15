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商品詳細
値下げしました。「中学受験基礎ドリ社会〈地理〉徹底反復が合格へのスタート!」村井浩一Amazonのマーケットプレイスで購入しました。（絶版なので高かったですが‥）必要事項をきっちりおさえていて、おススメです。#村井浩一#本#社会／教育・学習#中学受験
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