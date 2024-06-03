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昭和レトロゲーム【ポリス\u0026ギャング】PC-6001
商品番号 T20065772973
商品名

昭和レトロゲーム【ポリス\u0026ギャング】PC-6001
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◼️対応機種PC-6001　テープ版のゲームソフトです。PC6001mkⅡが対応するか詳細不明です。◼️ソフト名称ASCII　AX-7　アミューズメントパッケージ①「ポリス\u0026ギャング」②「ザアステロディアン」③「ギャラクシーファイト」④「ゴッドハリケーン」カセットテープの一巻に4ゲームでお得かと。言語はBASICとマシン語◼️制作発売元株式会社　アスキーソフトウェアバンクアスキー出版局◼️状態画像のとおりパッケージ(箱)付き。外装の箱は厚紙製でしっかりしていますが、年式相応の変色や痛みがあります。マニュアルは全63ページ。画像のとおり折れはありません。小さな落書きがありました。動作は未確認ですのでジャンクとします。落札後のキャンセルはご遠慮願います。#PC-6001#昭和レトロ#アスキー#稀少
http://narcologia.ru/goods/influenza748193.html
http://narcologia.ru/goods/unusable916874.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle508766.html

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