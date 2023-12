昭和レトロゲーム【ポリス\u0026ギャング】PC-6001

◼️対応機種PC-6001 テープ版のゲームソフトです。PC6001mkⅡが対応するか詳細不明です。◼️ソフト名称ASCII AX-7 アミューズメントパッケージ①「ポリス\u0026ギャング」②「ザアステロディアン」③「ギャラクシーファイト」④「ゴッドハリケーン」カセットテープの一巻に4ゲームでお得かと。言語はBASICとマシン語◼️制作発売元株式会社 アスキーソフトウェアバンクアスキー出版局◼️状態画像のとおりパッケージ(箱)付き。外装の箱は厚紙製でしっかりしていますが、年式相応の変色や痛みがあります。マニュアルは全63ページ。画像のとおり折れはありません。小さな落書きがありました。動作は未確認ですのでジャンクとします。落札後のキャンセルはご遠慮願います。#PC-6001#昭和レトロ#アスキー#稀少



