安藤裕子 脳内魔法 受注生産限定盤 【新品未開封】



安藤裕子New Album 「脳内魔法」受注生産限定盤 予約期間延長 | 安藤 ...



安藤裕子New Album 「脳内魔法」Release決定！ | 安藤裕子オフィシャル ...



脳内魔法 : 安藤裕子 | HMV&BOOKS online - UCAD1



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安藤裕子、デビューからの20年を凝縮した3時間のステージ（ライブ ...



10月12日(木)21:00〜】『脳内魔法』リリース記念！生配信のお知らせ ...



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安藤裕子、12thアルバム『脳内魔法』10/11リリース決定。デビュー20 ...



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安藤裕子脳内魔法UCAD-0002受注生産限定盤になります。新品未開封オフィシャルサイト購入時の梱包のまま発送いたします。現在はオフィシャルサイトでも販売終了しており、注文ページも閉鎖されています。受注生産盤は、安藤裕子完全プロデュースのスペシャルBOX。額縁のようにデザインされたBOXで安藤が楽曲の世界観をイメージして描き下ろしたオリジナルイラストや石垣島で撮影された安藤裕子のエクスクルーシブカットのインナーカードを自由に入れ替えて自身でアルバムのJK写を変えられる仕様となっている。また「ANDDORECORD」仕様の特別勲章バッチや７月９日(日)ワンマンライブにて披露された「THEMOONANDTHESUN」のライブ映像を期間限定で視聴可能なカードも封入。アルバム安藤裕子限定BOXボックス未開封新品予約