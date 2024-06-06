例解 土地家屋調査士受験100講 理論編〈´99〉

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらは中古品でございます。「例解土地家屋調査士受験100講理論編〈'99〉」深田静夫定価:4000円カバーは写真の通り少し傷んでおります。前半部分に鉛筆での書き込みがあります。【注意事項】写真や文章で記載した以外の状態(ヤケ、シミ、汚れ、書き込み等)がある場合がございます。中古品となりますので、経年劣化や使用感がありますがまだまだご使用して頂けると思います。ご理解いただける方のご購入をお願い致します。#深田静夫#深田_静夫#本#社会／法律#土地家屋調査士
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