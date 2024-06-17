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- メンテ済 良好 FERNANDES REVOLVER FR-55X 80年代
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。フェルナンデスが80年代にリリースしベストセラーとなったリボルバーシリーズより、バブリーなカラーが最高な24フラット仕様のエレキギターです。フロイドローズタイプのロックトレモロを採用。ピックアップはHSHマウントと、当時らしいHM/HRなルックスの一本です。細かなスレや小傷はありますが著しいダメージなく綺麗なコンディションです。出品に伴い新品弦交換、全体のクリーンアップを行なっています。弦高調整やネック調整済みで、到着後すぐにご使用いただけます。総重量3.85kg弦高(12F)6弦側2.0mm/1弦側1.5mmフレット残り80%以上有トラスロッド余裕有ネックストレート※厳密に言うとうっすらハイ起き有本体のみの出品となります。画像にてご確認の上、中古品にご理解ある方のご購入をお願い致します。破損のないように厳重に梱包します。ご不明点はお気軽にお尋ねください。
http://narcologia.ru/goods/injure294267.html
http://narcologia.ru/goods/unusable382374.html
http://narcologia.ru/goods/slide101887.html
メンテ済 良好 FERNANDES REVOLVER FR-55X 80年代
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