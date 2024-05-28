クレイバースト 1BOX シュリンク無し

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商品詳細
クレイバーストboxシュリンク無しぺりぺり付き 製造番号一致本日セブンイレブンにて購入しました。箱のまま発送します。#ブイスター#スタートデッキ100#25th#25周年#スターバース#シャイニースターv#トレーディングカード#ポケモンカード#ポケカ#SR#ピカチュウ#リザードン#vmaxクライマックス#デッキ#VMAX#シャイニースター#フュージョンアーツ#バトルリージョン#スペースジャグラー#ダークファンタズマ#vstar#スペシャルアートレア#新品#未開封#未使用#スカーレット#バイオレット#クレイバースト#スノーハザード#151
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