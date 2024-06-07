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藤井風　メガネ・マスクストラップ3点セット
商品番号 N78843762418
商品名

藤井風　メガネ・マスクストラップ3点セット
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤井風のツアーで購入しました。新品、未開封。グッズ専用のキャビネットに保管していました。未使用品ですが、一度人の手に渡ったものになりますので、ご理解の上、ご購入ください。まとめ売り価格になります。水濡れ防止対策をして発送いたします。10/3値下げしました。#藤井風
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