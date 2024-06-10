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法螺貝 ほら貝 ホラガイ ガラス浮き玉付き
商品番号 I58509801730
商品名

法螺貝 ほら貝 ホラガイ ガラス浮き玉付き
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅…約37センチ奥行…約17センチ重さ…約1.2キロ低音で鳴りますが、インテリアとして飾っても綺麗な法螺貝笛です。ガラス浮き玉(写真1枚目参照)と法螺貝カバー(写真3枚目参照)もセットでお付けします。素人保管の為、美品をお求めの方、神経質な方は御遠慮お願いします。
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