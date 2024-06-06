値下げ！長渕剛　ヌーティッド時計　USED

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長渕剛さん着用時計です。かなりカッコいいです。何回か使用しましたので、多少使用感あります。あと右上のあたりにキズあります。手でさわればわかりますけど、見た目には目立たないです。電池交換済み。まだまだこれから使っていける時計になりますのでこの機会にどうぞ！ コレクション整理の為出品します。気になることがあれはコメントお願いします。人気ソロアーティスト···長渕剛