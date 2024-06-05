ヤマハ　クラリネットマウスピース　カスタムモデル　B管用

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商品詳細
種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピースヤマハのクラリネットB管用のマウスピースです。スタンダードではなくカスタムモデルの4CMです。バンドーレン社の5RVモデルに近い規格です。クラリネットを始めたばかりの方にもおすすめです。※セットで出品している物とは別物です。#ヤマハ#クラリネット#マウスピース#初心者
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