バードストラップ サックス用 BSN-AW

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2年程使用しましたが、別のストラップに鞍替えしたため出品致します。比較的美品になると思われますが、サイズがあまりはっきりと覚えておりません。（SかMだったと記憶しておりますが、どちらも確定ではありません。）参考として体格170cm弱の人間が持ち替えの際ソプラノ、アルト、テナー、バリトンをアジャスター調整のみで演奏ができておりました。上記の問題点がありよくご理解の上購入をお願い致します。また美品と思われますが、あくまで中古品とご理解下さい。トラブルの経験があり専用出品や取り置き、価格交渉はお断りさせて頂いております。売れなければ徐々に値段をお下げします。