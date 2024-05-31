NMB48 トレカ　 太田夢莉 ジャージカード　2015　超貴重　激レア

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太田夢莉トレーディングカード 2015ジャージカード ※本人着用Tシャツの一部をカードに使用してます。早い者勝ちです！！未使用です。入手後、カードスリーブ、硬質ケースに入れすぐに保管しましたが、素人保管ですので、神経質な方、初期キズ、スレなどお気になさる方のご購入はご遠慮下さいm(__)m折れ濡れ防止処理して発送します('◇')ゞ匿名配送は、確実・安心な、ゆうゆうメルカリ便にてお送りいたします。基本、配送スピードを重視するため郵便局へ発送依頼致します(｀ー´)ノ値下げ交渉はご遠慮ください\u003cm(__)m\u003e取り置き不可(｀ー´)ノ即購入O.K.です('◇')ゞトレーディングコレクション2AKB48SKE48NMB48HKT48NGT48乃木坂46欅坂46akbskenmbhktngt乃木坂欅坂前田敦子大島優子柏木由紀篠田麻里子渡辺麻友小嶋陽菜高橋みなみ板野友美指原莉乃峯岸みなみ宮澤佐江北原里英高城亜樹岡田奈々高橋朱里島崎遥香川栄李奈小嶋真子入山杏奈加藤玲奈横山由依向井地美音武藤十夢込山榛香大島涼花大家志津香宮崎美穂岩立沙穂小栗有以福岡聖菜松井玲奈松井珠理奈須田亜香里大場美奈惣田紗莉渚古畑奈和松村香織高柳明音木崎ゆりあ木本花音北川綾巴荒井優希菅原茉椰鬼頭桃菜山本彩渡辺美優紀山田菜々吉田朱里白間美瑠渋谷凪咲矢倉楓子小谷里歩須藤凜々花上西恵加藤夕夏薮下柊小笠原茉由村瀬紗英上枝恵美加宮脇咲良兒玉遥多田愛佳豊永阿紀朝長美桜松岡菜摘矢吹奈子田中美久松岡はな田中優香森保まどか田中菜津美本村碧唯田島芽瑠荻野由佳中井りか本間日陽加藤美南山口真帆長谷川玲奈太野彩香西潟茉莉奈高倉萌香公式カードAKB48 SKE48 NMB48 乃木坂46 欅坂46 櫻坂46 日向坂46 けやき坂46 トレーディングカード ジャージー