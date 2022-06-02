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ベルセルク×こうじょう雅之　複製画キャラファイングラフ　髑髏の騎士
商品番号 J68465930783
商品名

ベルセルク×こうじょう雅之　複製画キャラファイングラフ　髑髏の騎士
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イラストサイズB4　額装サイズ約465mm×約357mm大ベルセルク展で購入しました。とてもカッコいいです。開封し２ヶ月ほど飾りました。目立ちませんが、じっくり見ると額縁が僅かにかけています(写真２枚目)。よろしくお願いします。
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