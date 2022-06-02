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商品詳細
イラストサイズB4 額装サイズ約465mm×約357mm大ベルセルク展で購入しました。とてもカッコいいです。開封し２ヶ月ほど飾りました。目立ちませんが、じっくり見ると額縁が僅かにかけています(写真２枚目)。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/calling972750.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring88996.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless719859.html
ベルセルク×こうじょう雅之 複製画キャラファイングラフ 髑髏の騎士 ...
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大ベルセルク展 公式サイト
ベルセルク×こうじょう雅之 複製画キャラファイングラフ 髑髏の騎士 ...
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未開封 複製原画 限定 ４枚セット ベルセルク グリフィス ゾッド 三浦 ...
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